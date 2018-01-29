Засекреченные военные базы США по всему миру можно обнаружить через девайсы и приложения, которые применяются для регистрации спортивной активности.

Как сообщила в понедельник газета The Washington Post, компания Strava, занимающаяся сбором GPS-данных для спортивных приложений, опубликовала интерактивную карту с передвижениями своих подписчиков за двухлетний период. По данным компании, ее услугами пользуются около 27 миллионов человек по всему миру.

В крупных городах в США и Европе карта буквально светится от изобилия пользователей и их спортивных маршрутов. Куда меньше следов такой активности в военных зонах и пустынях Ирака и Сирии. Издание отмечает, что если сопоставить маршруты с географической картой, то можно заметить, что многие из них совпадают с известными военными базами США в регионе. А часть данных о пробежках спортсменов относится к районам, где на официальных картах ничего нет.

Газета предполагает, что данные являются координатами военнослужащих с секретных баз США, которые во время спортивных пробежек пользуются специальными приложениями. Кроме того, иногда военнослужащие не снимают такие устройства целый день, а это значит, что ведется запись не только их спортивных упражнений, но и, возможно, передвижений во время спецопераций.

Потенциальную утечку обнаружил один из специалистов по Ближнему Востоку, анализировавший эти данные. Он поделился своими выводами в соцсетях, его примеру последовали и другие пользователи. Газета отмечает, что один из них сообщил об обнаружении американской батареи ПРО в Йемене, а другой - о высокой беговой активности возле предполагаемого расположения секретной базы ЦРУ в Сомали. Издание делает вывод о том, что карта - кладезь информации для тех, кто планирует атаки на военнослужащих США.

В вооруженных силах США ведут анализ этой потенциальной утечки данных. В 2015 году Пентагон призывал военнослужащих пользоваться такими устройствами, рассчитывая на повышение эффективности борьбы с лишним весом военных.