Новости

Бруно Марс стал обладателем "Грэмми" за лучший альбом года 10:53
Спилберг и Лукас подтвердили, что снимут еще одного "Индиану Джонса" 10:53
В Кемерове задержали крупную партию поддельных кубиков Рубика 10:47
Бронированный "Тигр" не подвел в горах Центральной Азии 10:47
На Урале добыли изумруд рекордных размеров 10:40
Под Орлом иномарка врезалась в микроавтобус с детьми 10:37
В Петербурге загорелась Военно-космическая академия 10:34
Дворкович: РФ ждет от Египта подписания соглашения по авиабезопасности 10:30
Экспорт белорусской сельхозпродукции достиг $5 млрд в 2017 году 10:30
Российский фильм "Движение вверх" собрал уже более 2,6 млрд рублей 10:27
Самолеты МЧС прекратили поиск судна "Восток" из-за непогоды 10:26
Аксенов назвал Крым неприступной крепостью 10:19
Доллар вырос по отношению ко всем мировым валютам 10:15
В Красногорске при пожаре погибли четыре человека 09:57
Приложение для спортсменов позволило обнаружить военные базы США 09:55
Гибель иранского флагмана попала на видео 09:52
Жительница Камчатки зарыла банки с похищенными миллионами в снег 09:47
ДАИШ взяла на себя ответственность за нападение на академию в Кабуле 09:24
Расследованием аварии на ТЭЦ столицы Киргизии занялись спецслужбы 09:24
В Томске родился ребенок-богатырь 09:21
В Приангарье нашли причину пожара на турбазе на острове Ольхон 09:11
В Якутии отца заподозрили в покушении на убийство своего ребенка 09:09
Московское метро перешло на усиленный режим работы 09:07
Волкер исключил применение комплексов Javelin в Донбассе 09:04
Ракету на Восточном вывели на стартовый комплекс 08:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
29.01.2018 09:55
Рубрика: В мире

Фитнес-приложение раскрыло секретные базы США

Текст: Игорь Дунаевский

Засекреченные военные базы США по всему миру можно обнаружить через девайсы и приложения, которые применяются для регистрации спортивной активности.

Как сообщила в понедельник газета The Washington Post, компания Strava, занимающаяся сбором GPS-данных для спортивных приложений, опубликовала интерактивную карту с передвижениями своих подписчиков за двухлетний период. По данным компании, ее услугами пользуются около 27 миллионов человек по всему миру.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Пентагон задумал создать беспилотник в виде летучей мыши
США защитятся от китайских хакеров сетью 5G

В крупных городах в США и Европе карта буквально светится от изобилия пользователей и их спортивных маршрутов. Куда меньше следов такой активности в военных зонах и пустынях Ирака и Сирии. Издание отмечает, что если сопоставить маршруты с географической картой, то можно заметить, что многие из них совпадают с известными военными базами США в регионе. А часть данных о пробежках спортсменов относится к районам, где на официальных картах ничего нет.

Газета предполагает, что данные являются координатами военнослужащих с секретных баз США, которые во время спортивных пробежек пользуются специальными приложениями. Кроме того, иногда военнослужащие не снимают такие устройства целый день, а это значит, что ведется запись не только их спортивных упражнений, но и, возможно, передвижений во время спецопераций.

Трамп рассказал о несправедливом отношении Евросоюза к США

Потенциальную утечку обнаружил один из специалистов по Ближнему Востоку, анализировавший эти данные. Он поделился своими выводами в соцсетях, его примеру последовали и другие пользователи. Газета отмечает, что один из них сообщил об обнаружении американской батареи ПРО в Йемене, а другой - о высокой беговой активности возле предполагаемого расположения секретной базы ЦРУ в Сомали. Издание делает вывод о том, что карта - кладезь информации для тех, кто планирует атаки на военнослужащих США.

В вооруженных силах США ведут анализ этой потенциальной утечки данных. В 2015 году Пентагон призывал военнослужащих пользоваться такими устройствами, рассчитывая на повышение эффективности борьбы с лишним весом военных.

СМИ: Военные США по ошибке расстреляли семь человек в Ираке‍
США захотели помериться мощью с российским "Папой всех бомб"

Главное сегодня

Дворкович: РФ ждет от Египта подписания соглашения по авиабезопасности
Танкер c российским газом пришвартовался в Бостоне
Пушков: Лишить Россию права вето в ООН мечтает только Киев
Волкер исключил применение комплексов Javelin в Донбассе
Российский пианист Трифонов получил Grammy за лучшее соло