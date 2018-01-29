Правительство, работодатели и профсоюзы подписали новое генеральное соглашение, которое будет действовать три года. В церемонии подписания масштабного документа принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства провозгласил главную цель генсоглашения - реальные доходы россиян должны расти как в бюджетном, так и в коммерческом секторе.

Нынешнее генеральное соглашение - тринадцатое по счету. Документ в присутствии российского лидера подписали председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Соглашение затрагивает интересы более 70 млн россиян, занятых в разных отраслях экономики, заявил президент. По его словам, документ отражает ключевые принципы социально-трудовых отношений.

Владимир Путин напомнил, что на данный момент период рецессии в России пройден. В промышленности, сельском хозяйстве наблюдается рост. И сейчас стоит задача - добиться устойчивого роста всей экономики. А это невозможно без одновременного роста доходов граждан. Если россияне будут зарабатывать, это станет залогом эффективности экономики, роста производительности, уверен глава государства. "Нужно помнить - экономические результаты не приходят сами по себе. Это результат труда", - напомнил Путин. Так что главная цель - развитие человеческого капитала. "У работника должна быть возможность на сто процентов реализоваться в профессии, с максимальной пользой и отдачей применять свои знания, навыки, мастерство, повышать квалификацию и идти по ступеням карьерного роста", - добавил российский лидер.

Президент отметил, что работник должен чувствовать себя защищенным как в плане социальных гарантий, так и с точки зрения безопасности и охраны труда, а его работа - "справедливо и достойно оплачиваться".

В соглашении есть существенное новшество - там прописано, что МРОТ должен быть доведен до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Напомним, что ранее это планировалось только с 2019 года, но президент в середине января поставил задачу сравнять данные величины раньше срока. Федеральный прожиточный минимум на данный момент превышает 11 тыс. рублей, а МРОТ пока от него отстает.

Соглашение затрагивает интересы более 70 млн россиян

Владимир Путин сообщил, что надеется на быструю реакцию депутатов: "Рассчитываю, что коллеги из Госдумы оперативно поддержат эти поправки". Как ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект уже внесен главой государства в парламент.

"Доведение МРОТ до прожиточного минимума - один из решающих шагов к преодолению бедности, - уверен Михаил Шмаков. - И к началу 20-х годов работающий россиянин не будет бедным. Эта задача будет решена". Шмаков также сообщил журналистам, что стороны договорились в перспективе реформировать и сам расчет прожиточного минимума.

Работодатели вплоть до конца декабря вели переговоры по соглашению с социальными партнерами. Александр Шохин привел в пример один из спорных моментов: "Мы хотели бы, чтобы социальные инвестиции компаний лучше учитывались при налогообложении. Речь о строительстве поликлиник, школ и т. п.".

Владимир Путин дал понять, что в курсе горячих споров. Однако, несмотря на "естественные противоречия", стороны нашли баланс интересов в интересах страны, похвалил он. "Правительство, профсоюзы и бизнес уважают и слушают друг друга", - сделал вывод глава государства.

Согласно материалам, подготовленным к церемонии, среди главных целей документа - рост реальных доходов россиян, устранение причин бедности. Поставлена задача повышения уровня доходов наименее оплачиваемых работников. В "зарплатной части" соглашения стороны также провозглашают целью распространение практики раскрытия зарплат в негосударственном секторе экономики.