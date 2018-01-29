В связи с новыми санкциями США, похоже, что слухи о Землетрясении преувеличены, но камнепад продолжается.

Если личные состояния обложенных санкциями "бедных форбсов" растут, то реальные доходы рядовых граждан, согласно Росстату, падают четвертый год подряд. Конечно, главная причина в общей структуре экономики, но санкции усугубляют ситуацию.

"Черные метки" российским компаниям, чиновникам и бизнесменам. Недопуск на Олимпиаду, лишение "мельдониевых медалей" за Олимпиаду в Сочи. Объявление России одной из главных угроз национальной безопасности США, Англии ("тысячи жертв в случае нападения России"), других стран ЕС. Разнообразные формы демонизации страны и лично Президента. И т.д.

Все это ИНТЕГРИРУЕТСЯ, Железный Занавес не возникает, но взаимные "баны" и "игноры" между Западом и Россией становятся все чаще. Остались человеческие, гуманитарные, научные контакты, заключаются, и немалые, деловые контракты. Но риски растут, "атмосферный столб давит", а общая динамика отношений, несмотря на отдельные прорывы, - отрицательная. Слова "Империя Зла" не произнесены, а вот "токсичный актив" - это стало уже привычным.

Так ПОЧЕМУ "все это" происходит?

Де-факто идет холодная война - просто в современных формах. Нет военных столкновений (как США и СССР во Вьетнаме, Корее). Нет глобальной борьбы Двух Мировых Систем. Нет даже альтернативных Идеологий. В России - в отличие от СССР - вообще нет четко оформленной идеологии (кстати, это и законом запрещено). "Чего ни хватишься - ничего нет". А борьба только нарастает!

Есть ли какие-то НЕПРИМИРИМЫЕ противоречия между Западом и Россией?

Территориальные споры? У России с США или ЕС их нет. Есть спор с Японией, но с ней отношения лучше, чем с США или Англией.

Военные угрозы? Ядерная война = взаимный суицид. НИ ОДНОЙ причины для этого нет. Наконец, НАТО уже расширилось, куда могло (Украину туда не примут, много раз было сказано), а никаких признаков, что безопасность России пострадала, - нет. Даже по ТВ стали реже страдать о приближении НАТО.

Взаимные "баны" и "игноры" между Западом и Россией становятся все чаще

Экономическая конкуренция? Она есть - между США и КНР, США и ЕС, США и Японией, Кореей... Но ее НЕТ между США и РФ, между ЕС и РФ. Наоборот, ЕС остается доминирующим торговым партнером РФ (объем торговли с ЕС в 2015-м - 235 млрд., с Китаем - 63 млрд). ЕС покупает наше сырье (российская нефть идет и на заправку ракет НАТО - и это не пугает Россию, а деньги от экспорта нефти идут и на закупку оборудования, необходимого для ВПК России,

и это не пугает страны НАТО!). Почти симбиоз... Скорее можно было бы говорить о конкуренции РФ с другими экспортерами нефти, например, для России были в целом выгодны санкции против Ирана, но Россия была их противницей.

Другой пример - Ельцин в 1990-е НЕ ДОПУСТИЛ западные компании к приватизации российского ТЭКа. И никакого "священного гнева" в его адрес не последовало. Нет, не прямой денежной корыстью двигается мировая политика!

Ну, о человеческих связях с Западом и говорить нечего, а неодолимая тяга российской элиты, членов семей к западной недвижимости, образованию, медицине, банкам и т.д. стала притчей во языцех. Врага страстно хотят изучить прямо в логове...

Так из-за чего же идет СИСТЕМНЫЙ КОНФЛИКТ? Конечно, причина санкций четко названа - сперва события на Украине, потом - "вмешательство в выборы в США". Но взаимное ожесточение началось задолго до этого. Не будь вражды (как минимум взаимных подозрений), может, иначе пошло бы дело на Украине, не было "проблем с выборами".

Так - опять и опять! - где же Корень?

В России есть частная собственность, РФ - открытая страна. Но политические системы России и Запада - различны. Конкурентная либеральная демократия не прижилась в РФ. Россия не входит в НАТО, ЕС. Нет, это еще не "противостояние", это всего лишь "взаимная чуждость". При этом у России САМООЦЕНКА ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ, Особой Цивилизации. Что вытекает из всей русской Истории, является кодом национальной самоидентификации.

В России есть диспропорция: по сравнению с США и ЕС страна слаба технологически и экономически, но сопоставима по военно-политической мощи (не то первый, не то второй запас ЯО в мире, место постоянного члена СБ ООН). В этой сфере Россия и стремится самореализоваться, подтвердить Мировой Статус. Отсюда - органическое желание "распрямить русскую геополитическую пружину", сжатую в 1990-е, "встать с колен", изжить "величайшую психологическую катастрофу" - фрустрацию от "державного поражения" 1991-го.

Это не предполагает какой-то программы действий: все знают, что восстановление СССР невозможно. Но это предполагает программу "психотерапевтических жестов", демонстрацию себе и Западу своего Суверенитета, Политической Воли, требование Уважения.

Что ж, единственный ответ Запада - "уважение" в форме страха, раздражения и готовности дать отпор. Так возникает Дурная Бесконечность Системного конфликта - не военного, не экономического, даже не политического, но куда более реального - психологического. Разногласие по "альфа-вопросу". Катится ком взаимных обид. Это протекает в основном в виртуальной пиар-форме, но, как видим, часто и материализуется...

Единственный ответ Запада - "уважение" в форме страха, раздражения и готовности дать отпор

При этом реальные проблемы США не в "борьбе с Россией", а в неподъемности Мирового доминирования в ситуации резкого роста КНР, Юго-Восточной Азии. А реальные проблемы России - не в борьбе "суверенных воль", а в трудностях модернизации, в том, как не отстать от XXI-скорого.

Но государства, общества, как и люди, часто ищут не там, где потеряли, а там, где светлее...