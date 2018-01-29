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Расследованием аварии на ТЭЦ столицы Киргизии занялись спецслужбы 09:24
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29.01.2018 09:24
Рубрика: В мире

Расследованием аварии на ТЭЦ столицы Киргизии занялись спецслужбы

Текст: Данияр Каримов ("Российская газета", Бишкек)

Расследованием аварии на ТЭЦ столицы Киргизии занялись спецслужбы - в рамках контртерористических мероприятий. ЧП, напомним, привело к нарушению теплоснабжения Бишкека в период аномальных холодов, связанных с прохождением над Центральной Азией арктического циклона.

Как утверждают в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) республики, проверку причин ЧП спецслужбы начали сразу после поступления информации об аварии. Об итогах ГКНБ обещает сообщить по итогам.

Арктический циклон нарушил теплоснабжение столицы Киргизии

По предварительным данным, на единственной в столице Киргизии ТЭЦ вышло из строя оборудование на одном из старых котлоагрегатов. Несмотря на предпринятые усилия, восстановить теплоснабжение Бишкека пока не удалось, в связи с чем температура во многих жилых домах опустилась до десяти градусов по Цельсию.

В Киргизии в последние несколько дней стоят аномальные для страны холода. В некоторых регионах горной республики это привело к снижению температуры ниже 44 градусов по Цельсию, а в Бишкеке столбик термометра держится на уровне 20-28 градусов ниже нуля. Во многих школах отменены занятия, закрылись детские сады.

По распоряжению правительства в столице открыли пункты приема и размещения для нуждающихся в помощи горожан. По данным мэрии Бишкека, в них уже обратилось свыше 750 человек. 13 человек поступили в медклиники с обморожением. Зафиксировано два смертельных случая из-за переохлаждения.

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