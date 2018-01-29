Расследованием аварии на ТЭЦ столицы Киргизии занялись спецслужбы - в рамках контртерористических мероприятий. ЧП, напомним, привело к нарушению теплоснабжения Бишкека в период аномальных холодов, связанных с прохождением над Центральной Азией арктического циклона.

Как утверждают в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) республики, проверку причин ЧП спецслужбы начали сразу после поступления информации об аварии. Об итогах ГКНБ обещает сообщить по итогам.

По предварительным данным, на единственной в столице Киргизии ТЭЦ вышло из строя оборудование на одном из старых котлоагрегатов. Несмотря на предпринятые усилия, восстановить теплоснабжение Бишкека пока не удалось, в связи с чем температура во многих жилых домах опустилась до десяти градусов по Цельсию.

В Киргизии в последние несколько дней стоят аномальные для страны холода. В некоторых регионах горной республики это привело к снижению температуры ниже 44 градусов по Цельсию, а в Бишкеке столбик термометра держится на уровне 20-28 градусов ниже нуля. Во многих школах отменены занятия, закрылись детские сады.

По распоряжению правительства в столице открыли пункты приема и размещения для нуждающихся в помощи горожан. По данным мэрии Бишкека, в них уже обратилось свыше 750 человек. 13 человек поступили в медклиники с обморожением. Зафиксировано два смертельных случая из-за переохлаждения.