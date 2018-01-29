Сотрудники столичных МФЦ вместе с членами участковых избиркомов отправились в гости к москвичам, чтобы напомнить им о предстоящих в марте выборах президента России. Цель акции - только информация, никакой агитации за конкретного кандидата в президенты быть не должно, подчеркнул еще накануне глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В планах сотрудниц центров "Мои документы" и членов УИК - дойти до каждой квартиры, а если потребуется, и оказать нужную помощь. Дело в том, что впервые в этом году закон дает право всем россиянам голосовать не только по месту регистрации, но и по месту фактического нахождения гражданина. Для столицы это особенно актуально, так как около 10% москвичей проживают не там, где зарегистрированы. Это и пожилые родители, которых дети забирают к себе на зиму из других регионов страны, и студенты, и вахтовики или строители, которых работа может занести на другой конец страны. Кроме того, дела приводят в Москву предпринимателей, людей, которым нужна столичная медицина, здесь учатся более миллиона студентов, зарегистрированных по всей стране. Теперь всем им не нужно 18 марта ехать домой, чтобы проголосовать или заранее взять открепительный талон. Можно просто зайти в ближайший МФЦ и сообщить о желании проголосовать в Москве. Там же могут помочь и в выборе наиболее удобного для вас избирательного участка в день выборов.

…Свой поход сотрудницы МФЦ начали на юге Москвы, с дома по улице Большой Пироговской, 8. Олеся Мирошниченко и Дарья Букашкина, сотрудницы МФЦ района Хамовники, стучатся в каждую дверь. Открывают в большинстве квартир. Вежливые девушки рассказывают, чем центр "Мои документы" может помочь 18 марта, интересуются, смогут ли хозяева лично прийти на избирательный участок.

- У вас есть возможность проголосовать на дому, - объясняет Олеся открывшему дверь Владимиру Пахомову. - Сотрудник ЦСО придет к вам с 8 по 17 марта до 17.00 до 14:00 и примет заявление.

- Спасибо за внимание, - благодарит Владимир Николаевич. Но мы всегда ходим на избирательный участок всей семьей сами. Пойдем и на этот раз.

Приятно был удивлен визиту сотрудниц МФЦ и членов избирательной комиссии и Игорь Витальевич Ольшанский в доме по Новодевичьему проезду, 4.

- Я в курсе событий, - ответил он на вопрос, знает ли, что 18 марта - выборы президента России. - Голосовать пойду обязательно, так как считаю, что каждый гражданин обязан высказать свою позицию, когда речь идет о главе государства.

В пресс-службе МФЦ признались: опасались, что многие жители могут и не открыть двери - мало ли у нас ходит везде мошенников... Но аббревиатура МФЦ действовала как волшебный ключ: большинство москвичей с удовольствием пользуются услугами центров "Мои документы" и доверяют их работникам. Обойдя первый десяток домов, сотрудницы центра района "Хамовники" убедились в этом.

Квартиры москвичей до дня выборов они обойдут дважды. В первое посещение сообщат всем 7 миллионам избирателей о президентской кампании. Во второй визит - с 1 марта, вручат им приглашение на выборы с телефоном конкретного участка, адресом, режимом работы, телефонами "горячей линии" Центральной избирательной комиссии, МГИК.

Каждому жильцу сотрудники МФЦ оставляют свою визитку, чтобы все, у кого возникают вопросы по месту и способу голосования, могли позвонить и получить консультацию.