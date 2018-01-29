Кинологи проверяют более 10 зданий в Москве после звонков о "минировании"

В правоохранительные органы поступили сообщения о "минировании" сразу нескольких объектов в Москве. В настоящее время кинологи проверяют эти здания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, речь идет о зданиях Москомархитектуры на Триумфальной площади, управы района Проспект Вернадского и других.

Ранее поступала информация о "минировании" здания Госдумы, приемной правительства Московской области, департамента образования Москвы и столичного департамента труда и соцзащиты, пяти управ различных районов города - Хорошево-Мневники, Теплый стан, Соколиная гора, Академический и Обручевский.

Информация о происходящем уточняется.

Напомним, в прошлом году был принят целый комплекс мер по борьбе с "телефонным терроризмом", в частности, была ужесточена уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.