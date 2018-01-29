Депутаты Орловского облсовета направили обращение в правительство страны и Госдуму с призывом возродить федеральную программу, которая с успехом реализовывалась несколько лет назад. В ее рамках выпускники вузов и ссузов получали не только практический опыт, но и постоянную работу.

Реализация программы началась в 2009 году. Федеральный центр выделял финансирование и оплачивал 95 процентов расходов, по пять процентов из своих бюджетов добавляли регионы. Государственная служба занятости заключала контракты с предприятиями, и те принимали выпускников на временные места. С ними работали наставники, получавшие доплаты к основному заработку.

- После стажировки многие оставляли молодых специалистов работать на постоянной основе, - говорит вице-спикер облсовета Валентина Остроушко. - Во-первых, они приобретали необходимые для конкретной организации навыки. Во-вторых, стажировка позволяла оценить их профессиональные и деловые качества.

По данным управления труда и занятости, в период с 2009 по 2011 год в Орловской области стажировку прошли без малого 1,5 тысячи выпускников. Опыт им передали свыше 430 наставников. Около 60 процентов специалистов получили постоянную работу там же, где стажировались. Еще 30 процентов ушли в другие организации, но трудоустроиться им помог именно полученный опыт.

В 2011 году программу свернули. На уровне регионов она формально еще существует, но только на бумаге. Так, в Орловской области ежегодно утверждается план мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. Он предусматривает стажировку. Более того, работодатели ежегодно заявляют в службу занятости до 150 временных вакансий для выпускников. Но денег на стажировку нет.

Орловские парламентарии призвали возродить программу и предусмотреть федеральное финансирование на прежних условиях.

- Поиск работы выпускниками осложнен рядом причин, - считает Валентина Остроушко. - Работодатель предъявляет высокие требования к уровню профподготовки, умению использовать современные технологии, а главное - наличию практического опыта, который трудно получить.

Стажировка позволит молодым специалистам набраться опыта и трудоустроиться, а работодателям - найти перспективные кадры.

К слову, в 2017 году в центры занятости обратились 247 орловских выпускников, которым не удалось найти работу.