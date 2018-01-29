В Костроме начались облавы в "резиновых квартирах"

Сотрудники МВД в Костромской области начали массовые проверки домов, где живут квартиранты. Документы на собственников, сдающих жилье без договоров, силовики передали в налоговые органы.

Как сообщает региональное УМВД, главной задачей при проверке съемного жилья было выяснить легальность проживания арендаторов, а также исключить появление так называемых "резиновых квартир".

- Сотрудники оперативных подразделений ОВД обошли порядка 900 адресов. Выяснилось, что львиная доля квартир сдается в аренду без оформления соответствующих договоров и, следовательно, без отчисления налогов в пользу бюджета всех уровней со стороны собственников. Информация о выявленных нарушениях в настоящее время передана в налоговые органы региона, - пояснили в УМВД.

В полиции добавили, что 155 арендаторов, снимающих жилье без регистрации по месту временного проживания, уже привлечены к административной ответственности. Сотрудники МВД призвали собственников жилых помещений, сдающих квартиры в наем без оформления документов, "выйти из тени" и сообщить о своем приработке в налоговые органы, подав декларации до 30 апреля.

Тем, кто не успел задекларировать дополнительный доход от сдачи жилья в аренду, пригрозили штрафами. Самые серьезные санкции коснулись тех, кто нелегально сдавал жилье иностранцам. С начала года проверяющие в Костроме выявили 94 административных правонарушения при сдаче жилья гражданам других государств. По пяти фактам, связанным с фиктивной регистрацией и незаконным пересечением государственной границы, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В отношении четырех мигрантов суды уже вынесли решения о принудительной депортации.