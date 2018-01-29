В Красногорске при пожаре погибли четыре человека

В подмосковном Красногорске во время крупного пожара погибли четверо мигрантов из Таджикистана, сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона. Среди жертв - двое детей.

На месте пожара в одной из квартир погибла 49-летняя женщина и ее 6-летний внук. Серьезно пострадали 48-летний жилец с 13-летним сыном. По предварительным данным, они выпрыгнули из окна, пытаясь спастись. "Скорая помощь" доставила их в больницу, но там они скончались. По этому факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следователи выяснили, что хозяин квартиры сдал ее мигрантам. В общей сложности там жили 9 человек, в том числе 3 детей. СК установит, законно ли они прибыли в Россию.