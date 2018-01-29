В Москве после звонков о "минировании" проверят 15 зданий

В Москве после звонков о "минировании" проверят 15 объектов, сообщает ТАСС.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют здание департамента городского имущества и здание департамента Москвы по конкурентной политике, а также расположенный в Строгино бизнес-центр "Орбита плаза". Ранее были получены сообщения об угрозах взрыва в здании Госдумы, приемной правительства Московской области, управах шести столичных районов, здании Москомархитектуры, а также в зданиях ряда московских департаментов.

Напомним, что волна ложных сообщений о минировании зданий началась с 11 сентября. С тех пор атакам телефонных террористов подверглись более четырех тысяч зданий в 215 городах России.