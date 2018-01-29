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29.01.2018 19:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ловили на "удочку"

Банду угонщиков будут судить в Москве
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
Прокуратура Калужской области утвердила обвинение в угонах в отношении пяти местных жителей. Для рассмотрения по существу дело направлено в Щербинский районный суд Москвы.

Столичный суд выбран неспроста. Дело в том, что несколько машин было похищено именно из Москвы. Да и последнее дело, с которого начала раскручиваться ниточка всей деятельности банды, случилось в столице.

Надо сказать, что посадить на скамью подсудимых целую банду угонщиков - дело для правоохранителей непростое. Очень часто попадаются те, кто непосредственно угонял машину, чуть реже - перегонщики. Еще реже те, кто перебирает автомобили, готовит их к перепродаже. Ну а уж организаторы и заказчики - вообще редкость.

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Сложность выявления связана именно со строгим распределением обязанностей. В серьезных бандах тот, кто вскрывает машину, или перегонщик вообще может не знать всех остальных. Но это другой случай.

Банда действовала на территории Москвы, Тулы и Калужской области в период с мая по октябрь 2016 года. Угонщики специализировались на "Тойота Камри". Это говорит о том, что уровень квалификации тех, кто вскрывал автомобили, довольно низкий. Дело в том, что именно эта модель бизнес-класса японского производителя наиболее уязвима для угонов.

Угонщики берут простой ретранслятор радиосигнала, который на их сленге называется "удочкой". Они отслеживают интересующий их автомобиль, дожидаются, когда хозяин выйдет и зайдет в торговый центр или кафе. Затем к владельцу машины присоединяется один из злоумышленников, в сумке которого лежит ретранслятор. Второй со своей "удочкой" в это время стоит у машины и пытается ее открыть. Встроенный иммобилайзер посылает сигнал брелоку, ретранслятор пересылает его своему собрату, тот передает ключу. Ничего не подозревающий ключ сообщает "удочке", что это он. Этот сигнал тут же доходит до машины. Машина открыта. А заводится она не ключом, а кнопкой на панели приборов. Машина уехала. Ничего не подозревающий автовладелец уже не найдет ее на том месте, где оставил.

Только 26 января  в Москве с разницей в полчаса воры пытались угнать "Рендж Ровер  Спорт" и две  "Тойоты Камри"

Впрочем, в октябре 2016 года далеко уехать угонщикам не удалось. Почему же так долго шло следствие? Да потому что хотелось взять не только исполнителей, а всю банду. Поэтому с одним из угонщиков было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря которому были задержаны все участники преступной группы.

В отношении него дело выделено в отдельное производство. А обвинительное заключение прокуратура утвердила ранее.

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Всего за полгода преступники таким образом похитили 12 автомобилей. Теперь им грозит до 10 лет заключения.

Но остальным автовладельцам не стоит расслабляться. В последнее время благодаря развитию технологий ретрансляторы на рынке сильно подешевели. Как сообщает одна из ведущих компаний на рынке телематических услуг, сезон новогодних праздников у угонщиков, по всей видимости, закончился. На рынке наблюдается небывалый всплеск активности злоумышленников. Только 26 января в Москве с разницей в полчаса воры пытались угнать "Рендж Ровер Спорт" и две "Тойоты Камри". В этот же день в Санкт-Петербурге зафиксирована неудачная попытка угона "Тойоты Лэнд Крузер". А две "Мазды" все-таки угнать удалось.

Но далеко уехать на них не получилось. Так что штатными системами защиты сейчас не обойтись.

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