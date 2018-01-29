В Москве возбудили дело после группового изнасилования 13-летней девочки

Столичные следователи возбудили уголовное дело после того, как стало известно об изнасиловании несколькими подростками 13-летней девочки. Как отметили в Следственном комитете РФ, дело заведено по факту нарушения половой неприкосновенности малолетней.

В СК пояснили, что информация об изнасиловании девочки появилась 27 января в ряде СМИ. В публикациях сообщалось, что над несовершеннолетней надругались на так называемой "вписке" - подростковых посиделках на квартире или в доме, где молодежная компания знакомится с новыми юношами или девушками.

Кроме того происходящее подростки фиксировали на видео своими мобильными телефонами. После запись появилась в соцсетях, и мама пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы.

После обнародования информации была проведена доследственная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 Уголовного кодекса РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее в СМИ сообщалось, что сама девочка к парням никаких претензий не имеет. С ее слов, якобы, все произошло по желанию. В публикациях фигурировали 5 подростков.