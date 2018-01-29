Закурившую в туалете девушку сняли с рейса в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково сняли с рейса девушку, которая решила покурить в туалете воздушного судна.

"Поступило сообщение о том, что на борту готовящегося к отлету в Дубай лайнера пассажирка не подчиняется требованиям командира. Сотрудники транспортной полиции сняли пассажирку с рейса и доставили в дежурную часть", - сообщили в МВД России.

Нарушительницей оказалась 19-летняя жительница Якутска. Теперь она заплатит штраф.

Ранее СМИ сообщали, что пассажирка находилась в состоянии наркотического опьянения. Также она якобы пыталась прорваться в кабину пилотов. "Данная информация не находит своего подтверждения", - подчеркнули в полиции.

В ведомстве ТАСС рассказали, что в прошлом году сняли с рейса 634 авиадебошира, 19 человек были привлечены к уголовной ответственности, 611 - к административной.