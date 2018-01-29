"У нас идет крупнейшая стройка страны - Амурский газоперерабатывающий завод, только в его строительстве будет задействовано около 25 тысяч человек", - сообщил в интервью "Российской газете" министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Объем инвестиций составляет почти один триллион рублей, уточнил собеседник "РГ". В Приморском крае строится Восточный нефтехимический комплекс, объем инвестиций в который составляет 650 миллиардов рублей. На предприятии появится не менее 3,5 тысячи рабочих мест.

"Общий объем - продолжает министр, - привлеченных инвестиций на Дальний Восток сегодня составляет 3,7 триллиона рублей, до 2025 года будет создано более тысячи новых производств, появится более 118 тысяч рабочих мест. Благодаря территориям опережающего развития и Свободному порту Владивосток более чем 80 процентов инвестиций приходятся на несырьевые сектора экономики".

Появляются новые отрасли экономики в регионе. Например, говорит Галушка, "никогда не было на Дальнем Востоке алмазоогранки, газохимии или газопереработки, а теперь есть".

Полностью интервью главы Минвостокразвития читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 30 января 2018 года.