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29.01.2018 09:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Галушка раскрыл подробности крупнейшей стройки страны

Текст: Елена Березина
"У нас идет крупнейшая стройка страны - Амурский газоперерабатывающий завод, только в его строительстве будет задействовано около 25 тысяч человек", - сообщил в интервью "Российской газете" министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Объем инвестиций составляет почти один триллион рублей, уточнил собеседник "РГ". В Приморском крае строится Восточный нефтехимический комплекс, объем инвестиций в который составляет 650 миллиардов рублей. На предприятии появится не менее 3,5 тысячи рабочих мест.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Амурский газоперерабатывающий завод запустят в 2021 году

"Общий объем - продолжает министр, - привлеченных инвестиций на Дальний Восток сегодня составляет 3,7 триллиона рублей, до 2025 года будет создано более тысячи новых производств, появится более 118 тысяч рабочих мест. Благодаря территориям опережающего развития и Свободному порту Владивосток более чем 80 процентов инвестиций приходятся на несырьевые сектора экономики".

Появляются новые отрасли экономики в регионе. Например, говорит Галушка, "никогда не было на Дальнем Востоке алмазоогранки, газохимии или газопереработки, а теперь есть".

Полностью интервью главы Минвостокразвития читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 30 января 2018 года.

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