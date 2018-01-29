Американский художник рассказал историю тигра Упорного в комиксах

Всемирный фонд дикой природы (WWF) представил комикс о тигре Упорном, сообщила "РГ" пресс-секретарь Амурского филиала WWF Елена Старостина.

Американский художник Метью Твомбли рассказал рисунками историю конфликта полосатого хищника.

- Мне очень понравился Упорный как герой. И не только он, но и вся история вокруг него: и как люди пытаются найти варианты мирного соседства с тиграми, и как сам Упорный борется за выживание в суровой тайге. Он рассказал нам о своей жизни, которая не закончилась с его смертью, - говорит художник.

Тигр Упорный получил свое имя после того, как, будучи изъятым из природы, не хотел выходить из транспортировочной клетки в вольер. В Центре реабилитации диких животных "Утес" он оказался в ноябре 2014 года, когда изголодавшийся и ослабленный вышел из тайги на окраину города Вяземский и задрал собаку.

Специалисты центра приложили максимум усилий для того, чтобы тигр не только поправился, но и не утратил охотничьи навыки. В мае 2015 года зверь был выпущен на свободу возле национального парка "Анюйский", в одно из лучших тигриных местообитаний.

Почти два года специалисты WWF России, Центра "Амурский тигр" и Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края следили за перемещениями Упорного. Он больше не заходил в населенные пункты и не встречался с человеком, вел жизнь обычного дикого зверя. Прекращение подачи сигнала с GPS ошейника было отмечено в феврале 2017 года, а в марте стало ясно, что Упорный погиб в схватке с другим, более сильным хищником.

- Коллеги из WWF США, которые с самого начала этой тигриной эпопеи держали, что называется, руку на пульсе, убедили, что история тигра Упорного, рассказанная неформальным языком комикса, будет. И то, что мы сейчас видим в картинках, мне лично нравится. Это "цепляет", дает ощущение сопричастности, вызывает желание помочь, а без поддержки людей тиграм планеты не выжить, - комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

По его словам, это история не о гибели Упорного, а о том, как этот тигр использовал данный ему людьми шанс "исправиться" и прожить жизнь настоящего дикого зверя. Ведь каждый из 540 амурских тигров - на счету.

- Формат комикса дает гораздо больше свободы, чем фотографии. Невозможно сделать постановочную съемку двух диких дерущихся тигров, а нарисовать такую сцену легко. WWF делает столько интересного по всему миру, и часто все это происходит без участия фотографов. Так что рисунки как бы добавляют ценности нашим "полевым" историям, - считает Сара Вейд, специалист WWF США по связям с общественностью.