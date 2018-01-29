Гражданина КНР осудили за попытку вывезти из Приамурья бивни мамонта

Благовещенский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, которое совершил гражданин Китая.

Фемида установила, что в августе 2017 года подданный КНР пытался через таможенный пункт в Благовещенске провезти 59 фрагментов бивней мамонта. Останки ископаемого животного предприимчивый китаец положил в полиэтиленовый пакет, который спрятал в нижнем белье.

"Стоимость предмета, согласно заключению таможенного эксперта, составила 2380 рублей. Факт совершения гражданином КНР правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами",- говорится в официальном сообщении Благовещенского городского суда.

Судья посчитал смягчающим обстоятельством полное признание вины контрабандистом. Решением суда все найденные фрагменты мамонта изъяты. Конфискация и стала наказанием для гражданина Поднебесной.