На Камчатке четверо мужчин отравились неизвестным ядом

Четверо молодых людей отравились неизвестным ядом в городе Елизово, сообщает пресс-служба камчатского следственного управления СК РФ.

По информации ведомства, мужчин обнаружили их знакомые в закрытом изнутри гараже. Они же вызвали "скорую" и полицию.

Один из пострадавших уже не подавал признаков жизни, остальные находились в состоянии комы. Сейчас все трое госпитализированы в Елизовскую районую больницу.

Следователь, осматривавший место происшествия, изъял емкости, в которых, вероятнее всего, находилась спиртосодержащая жидкость.

По данному факту сотрудники СК начали процессуальную проверку.