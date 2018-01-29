Ракету на Восточном вывели на стартовый комплекс

Ракета "Союз-2.1.а" с разгонным блоком "Фрегат" вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установлена на стартовую систему, сообщает госкорпорация Роскосмос.

"По графику первого стартового дня запланированы автономные проверки систем ракеты-носителя, разгонного блока "Фрегат" и космических аппаратов "Канопус" № 3 и 4, а также генеральные испытания", - говорится в сообщении.

Напомним, старт "Союза" с российскими спутниками запланирован на 1 февраля 2018 года. Это будет уже третий пуск ракеты с космодрома Восточный.