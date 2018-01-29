В первом матче ЧМ по хоккею с мячом победили американцы

В стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске, сборная США разгромила команду Германии со счетом 14:4. Пять мячей забил американский нападающий Кевин Браун.

Он открыл счет уже на 47-й секунде встречи. Отыграться немецкие хоккеисты смогли только через 15 минут с углового. Но потом в ворота голкипера сборной Германии Виктора Рудя влетели еще шесть мячей. Немцы смогли ответить одним.

После перерыва игра не изменилась - американцы действовали так же быстро и забили еще три гола. После десятого мяча, пропущенного командой, главный тренер сборной Германии Александр Епифанов взял тайм-аут, а наставник сборной США Крис Холден заменил вратаря - выпустил Уина Закари. Пауза немного помогла немецким хоккеистам, они смогли забить еще дважды, правда потом получили три мяча в ответ.

После матча немецкий защитник Хаукэ Сандер сказал, что в следующих играх команда постарается проявить себя лучше. По его словам, были ошибки в защите и такого результата никто не ожидал.

- У американцев очень хорошая команда, физически хорошо подготовленная. Они заслуженно выиграли, но большой разрыв в счете ничего не говорит о нашей игре - так получилось, - приводятся слова Хаукэ Сандер на официальном сайте чемпионата. - Мы лишь во второй раз вышли на большой лед в полном составе, поэтому нам не хватило сыгранности. Будем стараться.

Герой матча Кевин Браун отметил, что американцы постарались показать максимум, на который они способны.

- Мы могли забить и больше. Это очень хороший старт, надеемся продолжать в том же духе. Впереди нас ждут сильные соперники - сборная Казахстана, с которой мы сыграем завтра. Попробуем проявить себя с лучшей стороны, - сказал он.

Между тем

Во втором матче мирового первенства по хоккею с мячом в Хабаровске сборная Казахстана выиграла у команды Венгрии с фантастическим счетом 29:0.