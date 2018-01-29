В Приамурье при взрыве парового котла пострадал рабочий

На окраине города Зея на территории базы лесоперерабатывающего комбината взорвался паровой котел. В результате ЧП пострадал рабочий, гражданин Узбекистана.

- Произошел перепад электрического напряжения, в результате которого взорвался паровой котел. От взрыва пострадал человек. Его с ожогами 60 процентов тела доставили в Зейскую ЦРБ. Врачи состояние пострадавшего оценивают как тяжелое, завтра его транспортируют в областной ожоговый центр, - рассказал "РГ" глава администрации Зейского района Андрей Ложечкин.

В региональном министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности подтвердили произошедшее, добавив, что здание котельной не повреждено.

Создана специальная комиссия, которая выяснит все обстоятельства происшествия.