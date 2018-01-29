В Приморье перекрыт крупный канал контрабанды лап медведей и тигров

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) задержали контрабандистов, собиравшихся переправить в Китай около 870 медвежьих лап, части лягушек, кости, когти и шкуры амурского тигра и медведя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр "Амурский тигр".

Задержание произошло в окрестностях поселка Платоно-Александровское Ханкайского района Приморья. Были остановлены два микроавтобуса и внедорожник, которыми управляли граждане РФ и КНР. У них найдены огнестрельное и пневматическое оружие с боеприпасами, а также янтарь.

Везти дериваты в Китай планировалось по льду озера Ханка, по которому проходит российско-китайская граница, минуя таможенные и пограничные пункты пропуска.

Как считает генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, перекрыт один из крупнейших каналов контрабанды за всю историю борьбы с незаконным перемещением через границу частей тела животных.

Кстати, в 2008 году на побережье озера Ханка уже ловили контрабандистов. Тогда была пресечена попытка перевезти через границу 480 лап медведя и части тела амурского тигра. Шесть контрабандистов из КНР и РФ в совокупности получили 49 лет лишения свободы.