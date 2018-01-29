Жительница Камчатки зарыла банки с похищенными миллионами в снег

Полицейские задержали жительницу Камчатки, которая, по их версии, похитила из банка более шести миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, заявление о краже поступило от начальника отдела безопасности банка, расположенного в одном из отдаленных сел.

Начав расследование, правоохранители выяснили, что преступление совершила 31-летняя сотрудница кредитного учреждения.

"Установлено, что работница на протяжении нескольких лет брала и тратила по своему усмотрению наличные. Понимая, что может быть уличена в совершении преступления, она имитировала кражу денег, утверждая, что ключи от помещения и сейфа у нее были похищены во время новогодних праздников", - говорится в сообщении.

Деньги женщина расфасовала по стеклянным литровым банкам и закопала в снегу на территории села. В ее отношении возбуждено уголовное дело о краже. Сообщается, что подозреваемая признала вину.