Спасшая детей учительница из Перми выступила с заявлением

Пермский педагог Наталия Шагулина, пострадавшая при резне в школе №127, обратилась с благодарностью к врачам, которые помогают ей идти на поправку. Об этом сообщили в краевом минздраве.

- Выражаю большую благодарность всем за внимание к моему здоровью, за ваши письма и звонки. Особенно хочу поблагодарить врачей больницы, благодаря их вниманию, профессионализму я иду на поправку, - говорится в ее сообщении.

Наталия Шагулина также попросила уважать ее желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую педагог хотела бы "оставить в прошлом". Кроме того, она попросила не обращаться с подобными предложениями к ее родным и близким.

Напомним, что Наталия Шагулина пострадала при нападении на учеников четвертого класса, где она вела урок. Два подростка с ножами напали на детей и причинили ранения учительнице и девяти школьникам. Нападавшие арестованы и находятся в следственном изоляторе. Пострадавшие продолжают лечение.