Накануне нового года правительство Ульяновской области издало постановление - заработки медицинских работников в регионе должны были значительно увеличиться. Так, базовый оклад врача, если верить документу, вырос более чем вдвое: с 10 до 22 с лишним тысяч рублей. Оклады медсестер и санитарок должны были увеличиться не так сильно, но тоже ощутимо. Успевшие ознакомиться с постановлением медики боялись поверить своему счастью. И, как выяснилось, правильно делали.

Председатель областного правительства Александр Смекалин объявил, что в подписанное им декабрьское постановление закралась техническая ошибка. Чиновнику пришлось срочно издавать новый документ, в котором цифры значатся гораздо более скромные: оклад врача составит не 23, а 13 тысяч рублей. В итоге зарплаты ульяновских эскулапов по сравнению с прошлогодними все же увеличатся, но не так значительно, как могли бы.

- Доходы медиков складываются не только из окладов, но и из стимулирующих и компенсационных выплат, размер которых привязан как раз к окладу. Из-за невнимательности руководителя финансово-экономического блока нашего министерства часть стимулирующих выплат включили в оклад. Делать этого было нельзя. Если бы мы рассчитывали зарплаты исходя из цифр, прописанных в декабрьском постановлении, то почти все деньги, выделенные из бюджета на здравоохранение (в том числе на лекарства, ремонт больниц, содержание стационаров и т.д.), пришлось бы потратить на оплату труда сотрудников, - признался министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов. - В региональном минфине ошибку наших сотрудников не заметили, и она перекочевала в принятое правительством постановление. И все же оплошность исправили вовремя - до того, как подписали с сотрудниками допсоглашения о новых размерах окладов.

Медики, успевшие ознакомиться с постановлением о прибавке, боялись поверить своему счастью

Абдуллов подчеркнул, что, невзирая на снижение ранее повышенных ставок, совокупные доходы ульяновских медиков в нынешнем году будут все же выше, чем в прошлом. Средние по региону зарплаты врачей вырастут примерно на 30 процентов (с 41 до 49 тысяч рублей в месяц), медсестер - на 17 процентов (с 22,5 до 24,5 тысячи рублей в месяц). Выходит, больше всех в этой истории пострадал руководитель финансово-экономического блока минздрава, которого из-за оплошности отстранили от занимаемой должности.

Сами медработники, с которыми удалось пообщаться корреспонденту "РГ", не скрывают, что были разочарованы новостями о пересмотре декабрьского постановления, но рады и тому хоть какое-то увеличению, которое все же предстоит.

Справка "РГ"

В Ульяновской области наблюдается дефицит врачей, фельдшеров и медсестер. Особенно остро проблема ощущается на селе. Чтобы привлечь медиков, в регионе действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Они предусматривают единовременные выплаты на улучшение жилищных условий специалистам, согласившимся проработать на селе не менее пяти лет. Размер выплаты для врачей составляет миллион рублей, а для медсестер и фельдшеров - 500 тысяч. С помощью этих программ в 2017 году в сельские больницы удалось привлечь 71 врача и 18 медработников среднего звена.