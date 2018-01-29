В Саратове осужден вербовщик террористической организации

Житель Саратовской области 23-х летний Мурад Абдуллаев Приволжским окружным военным судом признан вербовщиком террористической организации.

Суд посчитал доказанным, что он совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 205.1 УК ("Содействие, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности), и приговорил молодого человека к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как рассказали в пресс-службе УФСБ по региону, приговор вступил в законную силу.

Абдуллаев был задержан контрразведчиками в мае прошлого года. По версии правоохранителей молодой человек вел "активную пропагандистскую работу в интересах международных террористических организаций, действующих на территории Сирийской Арабской республики", а также через интернет занимался поиском граждан для участия в экстремистской и террористической деятельности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общаясь через интернет, Абдуллаев склонил жителя Саратова к участию в организации ДАИШ (решением Верховного суда РФ эта организация признана террористической).

Справка "РГ"



В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.