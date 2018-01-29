В Удмуртии на дороге насмерть замерз автомобилист

В Завьяловском районе Удмуртии на полевой дороге насмерть замерз автомобилист. Мужчина перестал выходить на связь с родственниками вечером 28 января, до этого он звонил и говорил, что застрял и пытается самостоятельно вытащить машину, сообщили в поисково-спасательном отряде "Регион 18".

- С момента поступления сообщения на "горячую линию" до времени обнаружения пропавшего прошло 95 минут. К сожалению, было уже слишком поздно, - сообщили в спасательном отряде.

Примечательно, что ближайший населенный пункт - поселок Первомайский - находится всего в двух километрах от места остановки машины. Знал ли об этом автомобилист, неизвестно. По предварительным данным, мужчина страдал от гипертонии, и у него мог случиться приступ.

Поисковики советуют автомобилистам, отправляясь в дорогу, брать с собой лопату, трос, аптечку, дополнительные теплые вещи и заранее сообщать свой маршрут родным.