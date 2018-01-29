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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Довели до крайности

Многодетная мать из Уфы отказалась от награды
Текст: Гульназира Ишбердина
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
В Уфе доведенная до отчаяния многодетная мама восьмерых детей Юлия Вольф решила вернуть медаль Материнской славы, полученную в 2007 году, в администрацию главы республики. На этот шаг женщину подтолкнуло то, что ее большое семейство из аварийного жилья пытаются переселить в крохотную комнатку в трехкомнатной квартире на три семьи. Дом находится на самой окраине Уфы - в микрорайоне Шакша, и рядом с ним нет ни школ, ни детских садов.

Семья Юлии прописана в старом бараке на улице Владивостокской, где делит двухкомнатную квартиру с другими людьми. Многодетному семейству здесь принадлежит комната площадью 12 "квадратов". Женщина считает, что при переселении из аварийного жилья власти должны были учесть то, что семья многодетная, и вне очереди предоставить жилье по социальным нормам.

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- По закону у многодетной семьи, стоящей в очереди и живущей в аварийном доме, есть приоритетное право на улучшение жилищных условий. Поэтому нам должны дать квартиру, где на каждого человека приходилось бы по 14 квадратных метров. Но власти этого не сделали. Вот я и отдала медаль. Зачем мне эта награда, которая, по сути, ничего не значит для властей и не дает никаких прав многодетным? - говорит Юлия Вольф.

В управлении по работе с обращениями и приему граждан главы Башкирии медаль принять отказались, вместо этого предложили принести все документы по делу, пообещав разобраться. Ответа женщина пока не получила. Между тем суды двух инстанций - районный и верховный республиканский - уже вынесли решение: в принудительном порядке выселить Юлию Вольф с детьми из аварийной квартиры.

В очередь на улучшение жилищных условий многодетная мама встала в 2014 году, сейчас она 1373-я по счету

- Мы в судебном порядке пытались добиться отмены решения суда первой инстанции, согласно которому всю семью, включая шестерых маленьких детей, выселяют в квартиру на трех хозяев, в комнату площадью 12 квадратных метров, - рассказывает юрист Юлии Вольф Эльза Маулимшина. - Здесь даже обычные санитарные нормы проживания не соблюдены. Огромная семья не сможет проживать в одной квартире еще с двумя семьями.

В очередь на улучшение жилищных условий многодетная мама встала в 2014 году, сейчас она 1373-я в очереди, которая почти не движется. Такими темпами, считает многодетная женщина, она своей очереди никогда не дождется. Ведь к моменту получения сертификата ее дети уже вырастут.

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Двое из восьми детей Юлии уже совершеннолетние: 25-летняя дочь и 23-летний сын имеют собственные семьи, но вынуждены проживать с мамой, денег на покупку своего угла у них нет. У обоих уже появились свои дети. Получается, сейчас семья Юлии - это восемь несовершеннолетних детей и четверо взрослых. Так как все вместе они уже не помещаются в комнатке на 12 "квадратов", часть семьи живет в квартире Юлиных родителей. Однако вскоре это жилье предстоит разделить между родственниками.

В мэрии Уфы отметили, что расселение в аналогичное по квадратуре жилье законно.

- Людей переселяют не в связи с улучшением жилищных условий, а чтобы избежать ЧП, ведь в аварийном жилье опасно проживать. Для увеличения жилплощади существует другая процедура - постановка на учет в качестве нуждающегося и получение жилищного сертификата в порядке очередности, - отметили в пресс-службе администрации города.

Но когда многодетная семья сможет получить квартиру, не смог ответить ни один чиновник.

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