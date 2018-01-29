Как спасали потерявшихся белорусских туристов на Эльбрусе

Двух белорусских туристов, которые пропали на Эльбрусе и не выходили на связь с 17 января, обнаружили спасатели. Они приступили к поискам только 25 января, после звонка родственников. Позже стали известны имена пропавших: это 23-летний житель Гомеля Иван Мартынюк и 32-летний минчанин Дмитрий Литвинский. Они не выходили на связь больше недели. Поиски бы начали раньше, но выяснилось, что группа не была зарегистрирована в ведомстве, поэтому о том, что люди пропали, в МЧС узнали только после звонка родственников.

Дмитрий Литвинский еще до похода сообщал на своей странице в социальных сетях, что планирует очередную попытку пройти восточный склон Эльбруса. Вершину горы он покорял и раньше, а на этот раз планировал вместе с товарищем пройти до максимально возможной точки. "Будет холодно, тяжело и страшно. Но эти пейзажи в зимний период видели единицы, потому эксклюзивчик, - написал Дмитрий Литвинский.

Ребята планировали подняться на перевал и снова выйти на связь 21-22 января, но в назначенное время родственникам не позвонили и не написали. Выждав еще двое суток, в МЧС Кабардино-Балкарии обратилась разволновавшаяся мать Дмитрия. Женщина знала приблизительный маршрут, по которому пошли ее сын с другом, и сориентировала спасателей.

В конце прошлой недели на поиски туристов на восточной стороне самой высокой вершины Европы выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Однако к наступлению темноты обнаружить пропавших парней не удалось и операцию свернули до утра. К вечеру пятницы туристов обнаружили живыми и здоровыми на перевале Ирик на высоте 3600 метров.

- В первый день по всему ущелью прошли и не нашли их, - рассказал "РГ" старший оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Али Уямаев. - Нашли место ночевки и следы, которые уходили дальше в ущелье. Подумали, что они начали подниматься на Эльбрус и пошли выше, на высоту где-то 4500 метров. Оттуда обследовали все ночевки по пути вниз. И под перевалом Ирик обнаружили их. Им оказали необходимую помощь и они решили продолжить маршрут. Сегодня я жду их в поселке Торскол на базе отряда, чтобы они написали объяснительные.

Как выяснилось, тревогу родственники ребят забили зря. Корреспондент "РГ" связался с "пропавшими" туристами, и они объяснили ситуацию.

- Помощь нам не нужна была. Встретились со спасателями на перевале Ирикчат и все, их отпустили, а сами по плану спокойно спускаться начали. Погода нас задержала немного. Нас нашли, когда мы уже вышли на предполагаемую точку связи с перевала. Однако сотовый оператор подвел - связи там за час так и не поймали, - рассказал минчанин Дмитрий Литвинский.

Хотя регистрация туристической группы в МЧС и добровольная процедура, сотрудники ведомства попросили ребят спуститься и объяснить свое "исчезновение". Из-за этого белорусам пришлось изменить свои планы и закончить путешествие раньше намеченного.

- Планировали еще больше недели пробыть, но теперь уже домой, поход сорван. МЧС нужны наши объяснения письменные тут, внизу. Но я еще обязательно вернусь в следующем году, - отметил Дмитрий.