Осуждены участники нападения на псковских десантников в Чечне

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными двух участников нападения на псковских десантников в Чеченской Республике у высоты 776. Об этом в понедельник сообщили в Следственном комитете России.

Установлено, что 29 февраля 2000 года осужденные в составе вооруженной банды под командованием Хаттаба и Басаева напали на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Произошло это возле села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Огонь по десантникам велся сразу с трех сторон. В результате ожесточенного боя, который длился до утра 1 марта, погибли 84 военных, еще четверо получили ранения.

- Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьей 209 и статьей 317 УК РФ ("Участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих"), - уточнили в Следственном комитете.

Суд приговорил их к 15 годам шести месяцам и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.