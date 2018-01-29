Санкт-Петербургский госуниверситет при приеме в магистратуру впервые будет учитывать портфолио. Всего вуз предлагает 190 программ, поступить по портфолио можно на 145.

Это в том числе геология, география, экономика, социология, международные отношения, филология, история и другие. Что входит в портфолио? Как рассказали "РГ" в университете, это эссе (научно -исследовательская работа) и так называемое мотивационное письмо. Кроме того, поступающий может представить публикации, международные сертификаты о знании иностранного языка, документы о статусе победителя или призера конкурсов, рассказать о своем участии в научных мероприятиях, исследовательских проектах, поддержанных грантами. Документы в университет подаются дистанционно.

В этом году на магистратуру выделено 1990 бюджетных мест, плюс платные места. На 15 программах обучение проходит полностью на английском языке, на 3 программах - на немецком языке, на 41 программе обучение проходит на двух и более языках.

Самый высокий конкурс обычно бывает на такие программы, как "Гражданское право, семейное право" (конкурс в 2017 году составил 46,6 заявления на место), "Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития" (более 35 заявлений на место), "Исследования БРИКС" (34,5 заявления на место), а также новая программа "Психология развития" (свыше 31 заявления на место).

Кстати, 3 февраля в СПбГУ пройдет день абитуриента, где можно будет задать вопросы о правилах приема в университет.