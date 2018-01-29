Россиянин попытался ввезти в кармане королевского питона из Польши

Необычную контрабанду задержали калининградские таможенники у местного жителя, возвращавшегося из Польши. По информации пресс-службы Калининградской областной таможни, на таможенный пост МАПП "Мамоново", на автомобиле прибыл из Польши гражданин России. "Он не стал подавать пассажирскую таможенную декларацию и заявлять о наличии у него товаров, подлежащих декларированию", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Досмотр автомобиля удивил таможенников. В багажнике машины они обнаружили незадекларированные в установленном порядке товары - 855 упаковок различных кормов для рыб, оборудование и принадлежности для аквариумов, в том числе свыше 200 килограммов грунта. Общий вес необычной контрабанды составил свыше 360 килограммов.

Особенно удивил сотрудников таможни найденный в кармане гражданина детеныш королевского питона длиной 11 сантиметров. Конечно, ветеринарного сертификата и каких-либо разрешительных документов у мужчины не оказалось.

Контрабандист пытался объяснить, что товары для рыбок и аквариумов он приобрел в Польше и вез в Калининградскую область якобы для личных нужд. А королевский питон является его домашним животным, он всюду берет его с собой, поэтому документов на животное у него нет.

Корм для рыб и домашнего питомца гражданину пришлось вернуть в Польшу. Остальной товар задержан и помещен в камеру хранения вещественных доказательств таможенного поста. В отношении любителя рыбок и змей возбуждены дела об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. По ним ему грозит крупный денежный штраф и конфискация всего задержанного товара.

