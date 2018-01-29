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29.01.2018 12:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Россиянин попытался ввезти в кармане королевского питона из Польши

Текст: Владимир Богданов
Фото: Пресс-служба Калининградской областной таможни Фото: Пресс-служба Калининградской областной таможни
Фото: Пресс-служба Калининградской областной таможни

Необычную контрабанду задержали калининградские таможенники  у местного жителя, возвращавшегося из Польши. По информации пресс-службы Калининградской областной таможни, на  таможенный пост МАПП "Мамоново",  на автомобиле прибыл  из Польши гражданин России. "Он не стал подавать пассажирскую таможенную декларацию и заявлять о наличии у него товаров, подлежащих декларированию", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Досмотр автомобиля удивил таможенников. В багажнике машины они обнаружили незадекларированные в установленном порядке товары - 855 упаковок различных кормов для рыб, оборудование и принадлежности для аквариумов, в том числе свыше 200 килограммов грунта. Общий вес необычной контрабанды  составил свыше 360 килограммов.

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Особенно удивил сотрудников таможни найденный в кармане гражданина  детеныш королевского питона длиной 11 сантиметров. Конечно, ветеринарного сертификата и каких-либо разрешительных документов у мужчины не оказалось.

Контрабандист пытался объяснить, что товары для рыбок и аквариумов он приобрел в Польше и вез в Калининградскую область якобы для личных нужд. А  королевский питон является его домашним животным, он всюду берет его с собой, поэтому документов на животное у него нет.

Корм для рыб и домашнего питомца гражданину пришлось вернуть в Польшу. Остальной товар задержан и помещен в камеру хранения вещественных доказательств таможенного поста. В отношении любителя рыбок и змей возбуждены дела об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. По ним ему грозит крупный денежный штраф и конфискация всего задержанного товара.
 

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