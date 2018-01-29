Участникам нападения на псковских десантников в Чечне вынесли приговор

Двое жителей Ставропольского края Фаизбек Амангазиев и Арслан Валиев признаны виновными в бандитизме и в посягательстве на жизнь военнослужащих (часть 2 статьи 209 и статья 317 Уголовного кодекса РФ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что собранные Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Валиеву назначено наказание в виде 15 с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима. Амангазиев проведет в колонии того же типа 16 лет.

Следствием и судом было установлено, что Амангазиев и Валиев 29 февраля 2000 года в составе объединенной вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение боевиков на расположение псковских десантников произошло в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни на высоте 776.0.

Боевики напали одновременно с трех сторон. Установлено, что Амангазиев и Валиев, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в российских военнослужащих. В нападении, длившемся до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих. Еще четверым были причинены ранения различной степени тяжести.