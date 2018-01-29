В Петербурге в ДТП автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек

В Петербурге автобус врезался в троллейбус. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров.

Авария произошла в 10.50 у дома 75 по Заневскому проспекту. Пятидесятилетний водитель автобуса №531 врезался на ЛиАЗе в стоящий троллейбус.

По предварительной информации правоохранителей при столкновении различные травмы получили пять пассажиров автобуса и один пассажир троллейбуса. Количество пострадавших и характер травм сейчас уточняется.

Сотрудники регионального УГИБДД начали проверку инцидента.