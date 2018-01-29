В Петербурге загорелась Военно-космическая академия

Петербургские спасатели локализовали пожар в Военно-космической академии имени Можайского. Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 07.15.

Пламя вспыхнуло в одноэтажном учебно-производственном корпусе академии по улице Красного курсанта, 18. Загорелось помещение бухгалтерии.

Когда спасатели прибыли на место, площадь пожара достигла 100 квадратных метров, ему присвоили повышенный номер сложности 1-бис. Впрочем, к 08.06 огонь удалось локализовать, и ранг пожара снова понизили до первого номера.

Сведения о пострадавших не поступали. Сейчас борьбу с огнем ведут 33 спасателя при поддержке семи спецмашин.