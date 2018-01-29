В Петрозаводске пенсионер отбился от грабителя

В Петрозаводске 75-летний пенсионер сумел постоять за себя при попытке ограбления и отобрать у злоумышленника собственные деньги.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия, инцидент произошел возле одного из банкоматов. Пожилой мужчина снимал деньги, когда к нему с разговорами подошел незнакомец. Как только купюры появились в лотке, неизвестный схватил деньги.

Однако пенсионер не растерялся и с размаху ударил вора - тот перепугался и тут же сунул купюры ему в руку. Старик вытолкал незадачливого грабителя из банка и лишь потом заметил, что вместо четырех тысяч у него осталось только три. Одну тысячерублевую бумажку неизвестный все же унес с собой.

Петрозаводчанин обратился в полицию, и вора довольно быстро нашли - им оказался 39-летний гражданин, недавно вышедший из тюрьмы. Деньги он потратил на алкоголь.

Возбуждено дело по статье "Грабеж", мужчину отпустили под подписку о невыезде.