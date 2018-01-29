В Псковской области опрокинулся автобус с туристами

В Псковской области туристический автобус вылетел с трассы в кювет и опрокинулся, шесть человек пострадали.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла утром в районе деревни Тележники Островского района. Автобус MAN вез из Петербурга в Латвию 19 туристов - граждан России, Украины, Латвии и Литвы.

Около 07.38 58-летний водитель слишком быстро вошел в поворот и потерял управление. Автобус выскочил на обочину, съехал в кювет и там опрокинулся на бок.

Из шести пострадавших пятерым оказали помощь на месте - они отделались ссадинами и ушибами. Еще одна женщина получила более серьезные травмы - ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.

Пострадавшую отвезли в Островскую межрайонную больницу, остальные пассажиры пересели в другой автобус, присланный из Острова, и в 09.40 продолжили путь.