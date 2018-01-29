На Кубани двух школьниц наказали за осквернение Вечного огня

В Краснодарском крае полиция завершила проведение проверки по факту осквернения мемориала Вечного огня в городе Абинске.

Инцидент произошел в парке 30-летия Победы, где две школьницы сначала танцевали возле Вечного огня, потом плевали в него, а затем пытались сделать селфи на свои мобильные телефоны, сопровождая это вульгарными движениями.

- Личности участниц инцидента установлены, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Ими оказались две 16-летние школьницы, учащиеся десятого класса. Полицейские провели с ними профилактическую беседу и составили протоколы об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". В отношении родителей школьниц также составлены административные протоколы по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Сообщается также, что по решению суда будет рассмотрен вопрос о постановке школьниц на учет в отдел полиции.