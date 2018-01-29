На Кубани нашли осквернивших Вечный огонь школьниц

В Краснодарском крае установили личности двух школьниц, осквернивших Вечный огонь у мемориала в честь павших в Великой Отечественной войне в городе Абинске.

Инцидент произошел несколько дней назад в муниципальном Парке имени 30-летия Победы в этом городе и был снят камерами уличного видеонаблюдения. Затем запись попала в интернет и вызвала большой общественный резонанс.

Как уже писала "РГ", на видеозаписи видно, как две девочки, которым на вид 13-14 лет, сначала греются у мемориала "Вечный огонь" в честь павших в Великой Отечественной войне, а затем танцуют и плюют в огонь, а также пытаются сделать селфи на свои мобильные телефоны, сопровождая это вульгарными жестами. Установлено, что подростки, которых сняли уличные видеокамеры, являются ученицами 10-го класса школы № 1 кубанского города Абинска.

- Как гражданин России я считаю, что такое поведение старшеклассниц - антиобщественный поступок, - прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом "РГ" глава Абинского района Петр Мироненко. - Внуки и правнуки солдат, победивших в Великой Отечественной войне, не должны себя так вести. В то же время могу сказать, что обе девочки только начали жизнь. С ними проведена профилактическая беседа. Мы пытаемся разобраться в ситуации, в том числе почему это произошло.