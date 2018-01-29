В Крыму в Свято-Успенском монастыре сгорели семь построек

В Бахчисарайском районе Крыма пожарные спасли от огня скит святой Анастасии Узорешительницы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Пожар начался поздно вечером в воскресенье. В 21.29 спасателям позвонили очевидцы и сообщили, что в районе скита горит одноэтажный дом. Пламя быстро распространялось на соседние деревянные строения. К моменту прибытия спасателей пожар уже охватил семь зданий. Площадь возгорания заняла около 200 квадратных метров, а в горящих домах рухнула кровля.

- Существовала угроза распространения огня на здание храма и соседние постройки, поэтому главной задачей огнеборцев стала защита культового сооружения и обеспечения безопасности людей, - рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Республике Крым Сергей Шахов.

Пожарным пришлось вызывать на помощь спасателей из ближайших населенных пунктов района. Огнеборцы оперативно отсекли очаг возгорания и тушили пламя из разных точек. В 23.00 удалось остановить распространения огня, отрезав его путь к храму. Площадь пожара составила 336 квадратных метров.

Пожаром уничтожены здания трапезной, три жилых помещения и три торговых лавки. К счастью, никто из людей не пострадал.