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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

От звонка до звонка

Для школ подготовят фельдшеров и гигиенистов
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
В Ростове-на-Дону внедряют проект "Школьная медицина". Теперь в школах Ростовской области вместо медицинских сестер появятся фельдшеры и санитарные гигиенисты.
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС В школах теперь не только делают прививки, но и полные исследования состояния здоровья учеников. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
В школах теперь не только делают прививки, но и полные исследования состояния здоровья учеников. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Первые - из расчета один фельдшер на полторы тысячи учеников, гигиенисты - на каждые пятьсот. Подготовку специалистов новых направлений взял на себя Ростовский государственный медицинский университет, который в прошлом году уже произвел первый набор студентов на эти направления.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Ни для кого не секрет, что старые школьные медкабинеты давно превратились в анахронизмы и справлялись лишь с функцией контроля за обязательными прививками. Ну или палец зеленкой помазать. По данным регионального минздрава, более 80 процентов персонала в этих кабинетах были женщины, давно перешагнувшие пенсионный возраст, сорок процентов - совместители, выкраивающие несколько часов от основной работы.

Тем временем здоровье, которое, как и честь, надо беречь смолоду, дети начинают терять уже на школьной скамье. Так, по результатам обследования учащихся двух пилотных учебных заведений - школы и гимназии, дети приходят в первый класс со средним показателем здоровья 84 процента, а к выпускному классу он падает до 71. Нарушения осанки, болезни пищеварения и обмена веществ, близорукость - вот самые распространенные заболевания, которые приобретают ученики.

По словам министра здравоохранения области Татьяны Быковской, в Ростове с 2012 года реализуется уникальная программа здоровьесбережения школьников. Разработка местных ученых - комплекс "Армис" появился в школах - участниках программы. Суть в том, что каждый ученик проходит детальный тест на этом аппарате, своеобразный мониторинг состояния всех органов - сердечно-сосудистой, кровеносной, пищеварительной, костно-мышечной систем. Все данные фиксируются, а затем анализируются в динамике. Результаты использовались прежде всего для корректировки условий учебы: обновить школьную мебель, улучшить освещение, ввести дополнительные занятия спортом.

Каждый ученик проходит детальный тест  о состоянии  своего здоровья

Таким образом, в регионе уже существовала база для внедрения нового проекта. Школьная медицина будет базироваться на наработках "Армиса". Теперь данные с комплекса будут интегрированы в систему муниципального здравоохранения. Помимо школ в проект вошла детская поликлиника номер один. Электронные данные каждого школьника, с момента как он первый раз переступает порог школы и до последнего звонка, будут формироваться в школьном медицинском кабинете, передаваться в детскую поликлинику, и при обращении в любое медицинское учреждение области врач получит полные данные о состоянии его здоровья.

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