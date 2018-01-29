В Сочи спасатели сняли с радиовышки делавших селфи подростков

В Сочи спасатели помогли спуститься с радиовышки двум подросткам, которые решили сделать необычное селфи на высоте. Об этом в понедельник сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

- Из полиции в спасотряд поступила информация, что на улице Невской на радиовышке находятся двое подростков, которые не могут самостоятельно спуститься. Наши сотрудники им помогли. Медицинская помощь юным сочинцам не потребовалась, - рассказали в ЮРПСО.

Как выяснилось, парень с девушкой поднялись на вышку вместе с друзьями, хотели сделать фото на фоне города.