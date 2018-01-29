На Кубани две школьницы осквернили Вечный огонь. Инцидент произошел в Абинском районе Краснодарского края. Видео сняли местные жители и выложили в интернет.

Полиция региона сейчас устанавливает, действительно ли это правонарушение было совершено. От остальных комментариев в ГУ МВД России по Краснодарскому краю отказались.

На видеозаписи видно, как две девочки, которым на вид 13-14 лет, сначала греются у мемориала "Вечный огонь" в честь павших в Великой Отечественной войне, а затем танцуют и плюют в огонь. Видеозапись вызвала большой общественный резонанс и начала активно обсуждаться пользователями Сети, живущими не только на Кубани, но и в других регионах страны.

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", видеозапись, по всей видимости, была сделана камерами уличного наблюдения в минувшие выходные. Все официальные органы Абинского района отказались что-либо комментировать по поводу произошедшего инцидента. В то же время при неформальном общении чиновники подтвердили, что факт осквернения Вечного огня действительно был и позже глава района, вероятно, выступит с заявлением по этому поводу и прояснит ситуацию.