В Екатеринбурге из-за звонка о бомбе эвакуировали больницу

Некоторых пациентов и часть персонала городской клинической больнице в Екатеринбурге эвакуировали сегодня из-за звонка о минировании здания. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе городского управление здравоохранения.

"Обследован хирургический корпус, там ничего не обнаружено. Сейчас идет обследование терапевтического корпуса", - сообщили в клинике.

На улицу вывели только тех больных, кто может ходить самостоятельно. При необходимости пациентов на автобусах в больницы №7 и №23 - медучреждения готовы к их приему.

"Региональное ФСБ с совместно с коллегами из других правоохранительных структур проводит мероприятия для установления обстоятельств происшествия", - сообщил "РГ" официальный представитель управления.