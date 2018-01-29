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29.01.2018 10:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Урале добыли изумруд рекордных размеров

Текст: Ксения Дубичева (Свердловская область)
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

В Свердловской области, на входящем в госкорпорацию Мариинском прииске добыли рекордных размеров изумруд.

Шестигранный кристалл весит 1,6 килограмма. Его размеры - 14 сантиметров в длину, семь - в ширину. Находку уже оценили сотрудники Гохрана. До превосходных кондиций он немного не дотянул, его отнесли к категории 2-2, поскольку камень полупрозрачный, а не прозрачный и второй цветности - не глубокого цвета, "зеленей зеленого", как описывал изумруды Плиний, а светло-зеленый. По предварительным оценкам специалистов, его стоимость более четырех миллионов рублей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На уральском изумрудном руднике возродят производство бериллия

На единственном в России и крупнейшем в Европе изумрудном месторождении такие внушительные находки бывают раз в десятилетие. Самая знаменитая из них - изумруд "Президент" - названа в честь Бориса Ельцина. Камень весил 1200 граммов, добыт в 1993-м, и сейчас находится в Алмазном фонде. "Новичку" имя пока не дали.

- Кристалл заметили и подняли и поверхность бригадир забоя и заместитель главного геолога, - рассказывает директор прииска Евгений Василевский. - Поощрительную премию в размере 250 тысяч рублей они уже получили.

Такая система мотивирования заставляет шахтеров зорко всматриваться в стены забоя и коренным образом отличается от советской, когда зарплата зависела от метров проходки. Тогда бывало, что шпуры бурили прямо в изумрудных гнездах, и от взрыва драгоценные камни разлетались в пыль.

В то время на руднике добывали стратегический металл бериллий, а изумруды уходили в отвалы. И сейчас, считают на прииске, пришло время возродить добычу и переработку бериллия, не сокращая добычу изумрудов. Уже подготовлена комплексная программа развития месторождения, к 2025 году предполагается увеличить добычу изумрудного сырья в десять раз. Сейчас на прииске ежедневно добывается до полутора килограммов изумрудов, 20 килограммов бериллов, сто граммов александритов.

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