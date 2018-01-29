Производство сахара в последние годы бьет рекорды. Только в 2017-м его произвели более шести миллионов тонн. При этом больше пяти миллионов тонн нам самим не съесть, так что придется наращивать экспорт и снижать цены. Покупатели довольны, а вот производители и диетологи бьют тревогу.

С января по ноябрь прошлого года Россия поставила за рубеж 434,3 тысячи тонн сахара-песка, что в 5,8 раза больше, чем за три квартала 2016-го, сообщила Федеральная таможенная служба . При этом в два раза упал импорт - до 42,7 тысячи тонн. Между тем еще в 1989 году РСФСР сахар покупала за границей, так что на прилавках более половины его было импортным.

Сахарные заводы уже загружены работой по полной, и это еще не предел

Урожай сахарной свеклы (51 миллион тонн) - самый большой в мире, а сахара уже сейчас произведено 6,25 миллиона тонн. При этом переработано еще не все сырье, так что сахарные заводы загружены работой по полной, и этот показатель неизбежно вырастет. "Значительное перепроизводство наблюдается в России уже второй год подряд", - отметил в "РГ" исполнительный директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Но внутреннее потребление составляет пять миллионов тонн, так что излишки надо срочно куда-то пристраивать. Экспорт растет, но одновременно снижаются цены, а это уже осложнило финансовое положение свеклосахарной отрасли, отмечает эксперт.

Как подсчитал Росстат, если в январе 2017 года средняя цена за килограмм сахара-песка составляла в среднем по стране около 47 рублей, то к декабрю она упала более чем на 10 рублей - до 36,7 рубля.

В этом году цены также будут неизбежно падать, считают эксперты. Продолжат дешеветь и кондитерские изделия. "Производители в кондитерской промышленности стали снижать цены на свою продукцию еще с июля - сентября прошлого года, - пояснила "РГ" исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) Елизавета Никитина. - И хотя снижение пока довольно скромное, не исключено, что оно окажется более значительным".

По ее мнению, цены на отечественные кондитерские изделия будут падать еще как минимум полгода. На больший срок загадывать трудно, но в ближайшее время каких-либо причин, которые могли бы остановить снижение цен, эксперты не видят.

434 тысячи тонн сахара-песка с января по ноябрь прошлого года Россия поставила за рубеж

Тем не менее, наблюдая растущий спрос на сладкое, диетологи мрачнеют. "К сожалению, у нас очень популярны кондитерские изделия - почти половина граждан потребляет их практически ежедневно, - отметил "РГ" руководитель научного управления "Оптимальное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Александр Батурин. - Что очень плохо - это пустые калории, которые лишь добавляют к массе тела лишние килограммы. И сахара мы потребляем гораздо больше, чем нужно". В России уже сейчас от ожирения страдает полтора миллиона человек, причем цифра растет с каждым годом. Конечно, можно начать борьбу с сахаром, искусственно завышая на него цены, но это не решение проблемы. Населению необходимо рассказывать о том, какой вред несет "сладкая жизнь".