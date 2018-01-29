Международный Паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить наших спортсменов с ограниченными возможностями на зимнюю Паралимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет 9-18 марта. Увы, выступать придется в статусе "нейтральный паралимпийский атлет" (NPA) - без флага и гимна.

Четыре года назад в Сочи наши паралимпийцы установили рекорд, выиграв 80 медалей, из которых 30 были золотыми. Фото: РИА Новости

Напомним, что в августе 2016-го МПК временно приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), из-за чего никто из наших соотечественников не смог выступить на Играх в бразильском Рио-де-Жанейро. В декабре прошлого года отстранение продлили по причине невыполнения всех пунктов так называемой "дорожной карты" по восстановлению членства. Хотя было очевидно, что выдвинутые по отдельным пунктам условия оказывались явно вне компетенции ПКР.

Однако еще ранее, в сентябре 2017-го МПК разрешил россиянам в нейтральном статусе принимать участие в международных соревнованиях, которые были частью отбора на Паралимпиаду-2018. Но за исключением следж-хоккея. Ожидается, что к моменту завершения отборочной кампании квалификационные нормативы и особые условия для участия в Паралимпиаде выполнят 30-35 российских атлетов из пяти видов спорта - биатлона, лыжных гонок, горных лыж, сноуборда и керлинга на колясках.

- Надо признать, что ПКР добился значительного прогресса в выполнении условий по восстановлению своего членства, - сказал президент МПК Эндрю Парсонс. - Российские паралимпийцы проходят регулярное тестирование и являются одними из самых тщательно изученных спортсменов в мире. Надеемся, что в перспективе паралимпийцы России смогут выступать под своим национальным флагом.

Теперь 1 февраля в Москве состоится расширенное заседание исполкома ПКР с участием ведущих спортсменов и тренеров. Будет обсуждаться участие россиян на предстоящей зимней Паралимпиаде на условиях, предложенных МПК. В основном критерии допуска касаются антидопинга, но есть и такое жесткое ограничение: "демонстрация российских флагов не будет разрешена вблизи любой арены, имеющей отношение к Играм".