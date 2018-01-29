Рынок оценил первый законопроект о регулировании криптовалют

Положения опубликованного на прошлой неделе законопроекта минфина "О цифровых финансовых активах", определяющего первые контуры регулирования криптовалют в России, вряд ли стоит считать окончательными.

Многие владельцы криптовалюты не готовы передавать свои цифровые активы в управление кому бы то ни было. Фото: Александр Корольков

По мнению представителей рынка, пока он создает только фундамент будущего регулирования и нуждается в обсуждении и доработке. При этом большинству стран в 2018 году придется определиться с отношением к криптовалютам как к явлению.

Минфин разрабатывал законопроект вместе с Банком России (в рамках рабочей группы). Он регулирует привлечение инвестиций с помощью криптовалют - ICO (Initial Coin Offering) и правила их оборота. В частности, дается описание ключевых терминов и явлений рынка.

Так, цифровым финансовым активом признается имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных средств. Права собственности на него удостоверяются через внесение цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам законопроект относит криптовалюты и токены (аналог акций при проведении ICO). Операторами обмена цифровых активов (будут проводить сделки по обмену криптовалют друг на друга или на обычные деньги) смогут стать только юрлица. Майнинг криптовалют признается предпринимательской деятельностью - это означает появление налогообложения на рынке.

Документ предполагает, что эмитент токенов будет публиковать в Интернете публичную оферту, содержащую предложение о приобретении выпускаемых им цифровых жетонов, инвестиционный меморандум и другие документы, связанные с выпуском. Публичная оферта должна содержать, в частности, информацию об эмитенте, его местонахождение, сайт в Интернете. Кроме того, в ней должна быть указана цена токена и порядок ее определения, а также дата начала заключения договоров о приобретении токенов. Вторым этапом выпуска токенов становится заключение договоров (в том числе в форме смарт-контракта), направленных на отчуждение и оплату токенов покупателями.

Законопроект прямо указывает, что неквалифицированные инвесторы (это большинство физлиц - держателей криптовалют) не смогут в рамках одного выпуска купить токенов больше чем на 50 тысяч рублей. Из положений документа следует, что сделки по обмену криптовалют для неквалифицированных инвесторов будут проводиться только через биржи.

Между минфином и Банком России пока остается только одно разногласие по документу. ЦБ поддерживает обмен рублей только на токены во внутрироссийских ICO, а покупка криптовалют за рубли, иностранную валюту или другое имущество понимания регулятора не нашла. Минфин в этом вопросе более либерален.

К концу 2018 года в России и в мире будет наблюдаться разделение криптовалют на легальные и нелегальные

В целом благодаря законопроекту стала понятна позиция властей по отношению к терминологии рынка, плюс в нем подробно расписано, как будут выпускаться токены, говорит основатель блокчейна Universa Александр Бородич. "Из недостающей пока информации стоит отметить неопределенность объемов инвестиций, которые может привлечь компания, проводящая ICO. То, что майнинг истолковывается как предпринимательская деятельность, к сожалению, не исключает проблемы отслеживания добытчиков криптовалюты. Домашние майнеры так и останутся вне закона", - добавляет он.

По мнению регионального директора eToro в России и СНГ Георгия Вербицкого, смысл ограничения участия в ICO 50 тысячами рублей не очень понятен, поскольку он обходится созданием не одного выпуска токенов, а нескольких. Нечеткость законопроекта чревата слабой возможностью контроля его исполнения, что может привести к избирательности наказаний, опасается он.

Законопроект в этом виде будет регулировать только участие российских резидентов в покупке токенов российских ICO, говорит операционный директор платежной системы для крипто- и фиатных платежей VISO Родион Попков. "Да и никому не интересно хранить свои токены у брокера. Многие владельцы криптовалюты идейно не готовы передавать свои цифровые активы в управление кому бы то ни было", - отмечает Попков.

По словам Вербицкого, один из плюсов законопроекта - фиксация общих положений и отсутствие прямых запретов. А по мнению Попкова, включение криптовалют в правовое поле раскроет потенциал самой технологии и обеспечит появление проектов у институциональных игроков финансового рынка. К концу 2018 года как в России, так и в мире будет наблюдаться разделение блокчейнов и криптовалют на работающие полностью в правовом поле и ставшие нелегальными, добавляет аналитик.

Страны, которые создадут дружественный налоговый и правовой режим для блокчейн-проектов, получат преимущество, приток капитала и квалифицированных кадров, полагает Вербицкий. Попков допускает, что запуск новых ICO-проектов может стать новым источником роста для экономик. Но слабым местом криптовалют продолжит оставаться волатильность их курса и восприимчивость к негативным новостям, напоминает Бородич.