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29.01.2018 20:58
Рубрика: В мире

США отказали премьеру Косово в визе

Текст: Александр Борисов (Белград)
Глава кабинета министров самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай сегодня заявил, что республика находится в международной изоляции, а ему отказано в визе в США. При этом политик отрицал, что аналогичные проблемы возникли и с Великобританией, куда он хотел отправиться как обычный гражданин. Премьер также подчеркнул, что в случае такого развития событий - это стало бы для него большой проблемой.

"У нас есть политики, которые получили визы и граждане их получают, отсутствуют запреты…Проблема в том, что Косово изолировано", - отметил Харадинай, добавив, что это куда серьезней, чем отказ ему в визе в США.

Напомним, что Вашингтон предупреждал Приштину о том, что если парламент непризнанного края отменит закон о работе Специального суда по вопросам военных преступлений террористической организации "Освободительная армия Косово" (ОАК), то США перестанут покровительствовать Косово и, не исключено, что не будут больше блокировать российский вариант о формировании аналогичного трибунала под эгидой Совета безопасности ООН. В настоящее время, по словам Харадиная, обозначенный законопроект находится на рассмотрении в правительстве. 

Между тем косовский аналитик Илир Ибрахими указывает, что блокирование работы Суда ставит под угрозу отношение со стратегическими союзниками края. "Косово рискует потерять своего главного друга с момента независимости республики - США", - считает он.

Эксперт: Косово рискует оказаться в изоляции, в том числе со стороны США

Так, временно исполняющий обязанности американского посла в Косово Стивен Бенкс выразил обеспокоенность тем, что косовские парламентарии стараются пересмотреть свое решение о создании Специального суда, намереваются расширить его толкование и обозначить в нем возможность привлечения к ответственности также и сербов, не допустить тем самым "дискриминации борьбы" исключительно албанских боевиков в Косово. В этой связи американец не исключил возможности того, что США не будут больше блокировать российский вариант о формировании аналогичного трибунала под эгидой Совета безопасности ООН. Специалисты объясняют это тем, что Приштина, проявляя "самостоятельность", подрывает замыслы Вашингтона по скорейшей организации "демократического беспристрастного расследования деяний косовских борцов за свободу", способного "обелить" имена его верных союзников на Балканах.

Такой же позиции придерживаются и представители Евросоюза в самопровозглашенной республике.

"Любые попытки изменить этот закон развернут Косово на пути евроатлантической интеграции и нанесут ущерб его отношениям с ближайшими друзьями", - отметил немецкий посол в Приштине Кристиан Хельдт, добавив при этом, что специальный суд по преступлениям ОАК "является важной частью установления верховенства права в Косово".

Справка "РГ"

В августе 2015 года парламентом Приштины был принят закон, предполагающий создание Специального суда по расследованию преступлений "Освободительной армии Косово". Этого открыто добивались Вашингтон и Брюссель в целях контроля над процессами, в которых главными обвиняемыми станут их же верные союзники на Балканах: президент Косово Хашим Тачи, премьер-министр Рамуш Харадинай и спикер парламента Кадри Весели (бывшие полевые командиры ОАК). При этом западники успокаивали своих подопечных тем, что функционирование нового трибунала в Гааге будет вестись в соответствии с косовским законодательством, что позволит избежать требований РФ и ее союзников, в том числе Сербии, настаивающих на передаче данного вопроса на рассмотрение в Совет безопасности ООН.

Эксперты отмечают, что необходимость создания такого суда на Западе осознали лишь после опубликованного в 2010 году доклада члена Парламентской ассамблеи Совета Европы Дика Марти, где приводилась масса доказательств преступлений ОАК во время конфликта 1998−1999 годов в Косово: осуществление этнических чисток сербского населения, организация торговли человеческими органами. В январе 2016 года было принято решение о том, что специальный суд будет размещаться в Гааге, процесс будет вестись в соответствии с косовским законодательством. Известно, что Евросоюз уже назначил 19 международных судей для трибунала. Начало процесса ожидается в феврале 2018 года.

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