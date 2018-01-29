США защитятся от китайских хакеров сетью 5G

США намерены создать внутри страны защищенноую сверхскоростную мобильную сеть 5G. Она сможет предотвратить возможную кибератаку со стороны КНР.

Проект предусматривает создание централизованной сети 5G в течение трех лет, передает ТАСС. Рассматриваются два варианта реализации - создать подобную сеть силами властей Соединенных Штатов или поручить это американским сотовым операторам.

В ближайшие шесть-восемь месяцев должны состояться обсуждения способов создания сети и финансирования проекта.

"Оборотной стороной" данного проекта станет "агрессивное вмешательство американского правительства в функционирование рынка частных провайдеров".