Распределять деньги на конкурсной основе поручено Росмолодежи - федеральному агентству, которое находится в ведении минобрнауки. Размер одного гранта для студенческих объединений - до 3 млн рублей. Гранты смогут получить неформальные объединения, в том числе и межвузовские, которые работают над общими проектами или стали одной командой. Это могут быть, например, творческие, спортивные клубы. Главное, чтобы в них участвовали молодые люди от 14 до 30 лет. Все проекты будут оцениваться жюри по восьми критериям по 10-балльной системе.
В МГУ, к примеру, есть лыжный, горный, немецкий, подводный, туристический клубы, клуб самбо и много других объединений. В РУДН "РГ" рассказали, что в вузе действует более 200 студенческих организаций. Помимо комитетов факультетов, есть советы каждого из 13 общежитий, национальные землячества - их более 100, а также более 80 профессиональных объединений, спортивный клуб "Дружба" и интернациональный "Женский комитет". В студорганизациях принимают участие 6000 студентов, из которых 40 процентов - иностранцы.
Самостоятельного бюджета у студенческих организаций нет: помещение, канцелярские товары, текущие расходы берет на себя университет. Поэтому гранты очень пригодятся и вуз готов участвовать в конкурсе.
В этом году фонд финансовой поддержки Росмолодежи составляет 2,5 миллиарда рублей. Особое внимание будет уделено проектам в сфере волонтерства. На финансовую поддержку вузов планируется выделить около 1,5 миллиарда рублей. Особо будут поддержаны проекты в сфере волонтерства.