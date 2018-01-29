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Рубрика: Общество

Миллион на хобби

Студенческим клубам дадут гранты
Текст: Наталья Лихачева
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
Для поддержки студенческих объединений будет выделено 300 млн рублей. Эта программа является частью Всероссийского конкурса молодежных проектов, на который открыт прием заявок. Их можно подавать до 25 февраля.

Распределять деньги на конкурсной основе поручено Росмолодежи - федеральному агентству, которое находится в ведении минобрнауки. Размер одного гранта для студенческих объединений - до 3 млн рублей. Гранты смогут получить неформальные объединения, в том числе и межвузовские, которые работают над общими проектами или стали одной командой. Это могут быть, например, творческие, спортивные клубы. Главное, чтобы в них участвовали молодые люди от 14 до 30 лет. Все проекты будут оцениваться жюри по восьми критериям по 10-балльной системе.

Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
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В МГУ, к примеру, есть лыжный, горный, немецкий, подводный, туристический клубы, клуб самбо и много других объединений. В РУДН "РГ" рассказали, что в вузе действует более 200 студенческих организаций. Помимо комитетов факультетов, есть советы каждого из 13 общежитий, национальные землячества - их более 100, а также более 80 профессиональных объединений, спортивный клуб "Дружба" и интернациональный "Женский комитет". В студорганизациях принимают участие 6000 студентов, из которых 40 процентов - иностранцы.

Самостоятельного бюджета у студенческих организаций нет: помещение, канцелярские товары, текущие расходы берет на себя университет. Поэтому гранты очень пригодятся и вуз готов участвовать в конкурсе.

В этом году фонд финансовой поддержки Росмолодежи составляет 2,5 миллиарда рублей. Особое внимание будет уделено проектам в сфере волонтерства. На финансовую поддержку вузов планируется выделить около 1,5 миллиарда рублей. Особо будут поддержаны проекты в сфере волонтерства.

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